logo!-Reporterin Jennie und ihr Kollege Christian haben während ihrer Reise auch mit einer 360-Grad-Kamera gedreht. Das ist eine Spezialkamera, mit der vor Ort in alle Richtungen gleichzeitig gefilmt wird. Aus diesen Aufnahmen haben sie ein 360-Grad-Video gemacht. Wenn ihr euch dieses Video anseht, könnt ihr selbst bestimmen, in welche Richtung ihr schauen möchtet. Dadurch entsteht fast das Gefühl, mittendrin zu sein. Wie das genau funktioniert und was ihr dafür braucht, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.