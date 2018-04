Videos, die mit der 360-Grad-Technik gedreht sind, können dir nicht nur eine Kameraperspektive zeigen, sondern du bestimmst selbst, in welche Richtung du schauen möchtest. Man hat dadurch fast das Gefühl, mittendrin zu sein. Das funktioniert, weil mit einer Spezialkamera vor Ort in alle Richtungen gleichzeitig gefilmt wurde. Manchmal werden später mit dem Computer auch noch weitere Informationen in das Video eingebaut. Man nennt diese Technik auch Virtual Reality (englisch für „scheinbare Wirklichkeit“, Abkürzung: VR).