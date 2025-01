Einmal draufdrücken und schwups kommt ein Stück Rakete raus?! Naja, so in etwa! Dieser 3D-Drucker soll nämlich Ersatzteile drucken können - und zwar auf dem Mond. Für die ganzen Hightech-Geräte, die man bei der Weltraumforschung so braucht, soll er also die Mini-Werkstatt werden. Dreiminensional drucken und das im All ...?