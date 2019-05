50 Jahre Bundesjugendorchester

1969 wurde das Bundesjugendorchester vom Deutschen Musikrat gegründet und feiert so in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Zum Jubiläum gehen die jungen Musiker auf Tournee. Los ging es vergangene Woche in Köln. Jetzt stehen zum Beispiel noch Auftritte in Südafrika und in Berlin auf dem Programm.