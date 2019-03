1985 nutzte der Sänger Phil Collins diese Geschwindigkeit aus. Damals fand am 13. Juli ein riesiges Wohltätigkeitskonzert "Live-Aid" statt. Eigentlich waren es sogar zwei Konzerte. Das eine war im Wembley-Stadion in London, das andere im John F. Kennedy Stadion in Philadelphia in den USA – und zwar gleichzeitig. Phil Collins trat zuerst in London auf, flog dann mit der Concorde in die USA und stand dann auch noch in Philadelphia auf der Bühne.



Ähnliches war auch zu Jahreswechseln möglich. Mit einem Concorde-Flug konnte man zuerst in Paris ins neue Jahr feiern und ein zweites Mal in New York.