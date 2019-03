Viele hoffen nun, dass der Handyempfang und das mobile Internet in ganz Deutschland durch 5G in Zukunft besser werden. Denn je nachdem, wo ihr in Deutschland unterwegs seid, kann das Handy auch auf einmal "kein Netz" anzeigen. Dort habt ihr dann gar keinen Handyempfang. Experten nennen solche Gegenden, in denen es kein Handynetz gibt, auch "weiße Flecken" - und von denen gibt es noch einige in Deutschland.