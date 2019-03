ZDFtivi | logo! - Barbie hat Geburtstag

Sie sieht zwar nicht so aus, aber Barbie wird 60 Jahre alt! Genau am 9. März 1959 wurde die erste Barbiepuppe in New York vorgestellt. Sie ist die bekannteste Puppe der Welt, 58 Millionen Barbies werden jedes Jahr verkauft.