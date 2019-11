Viele Menschen in China waren am Dienstag in Feierlaune. Sie haben den Geburtstag ihres Landes gefeiert. Denn genau vor 70 Jahren - am 1. Oktober 1949 - wurde die Volksrepublik China gegründet. Zum Geburtstag gab es eine riesige Militärparade - genau an dem Ort, an dem das Land vor 70 Jahren gegründet wurde: Auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Noch nie hat es in China eine so große Parade gegeben. Zahlreiche Gäste waren eingeladen.