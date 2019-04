Allerdings herrscht nicht bei allen NATO-Mitgliedern Geburtstagsstimmung. Das liegt unter anderem an US-Präsident Donald Trump. Denn der hat vor einiger Zeit gesagt, dass die USA nicht um jeden Preis den anderen NATO-Ländern helfen würden und drohte sogar damit, dass die USA bei der NATO vielleicht nicht mehr mitmachen würden. Das hat vor ihm noch nie ein US-Präsident so gesagt. Bislang war immer klar, dass die NATO-Länder zusammenhalten. Doch Donald Trump ärgert sich zum Beispiel darüber, dass die USA von allen NATO-Mitgliedern am meisten Geld für das Militär ausgeben, also für die Ausstattung und Ausrüstung der Soldaten. Dadurch haben die USA eine viel bessere Armee als die anderen NATO-Länder. Die verlassen sich beim Thema Sicherheit zu sehr auf die USA, meint Trump.