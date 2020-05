Pippi wird 75 Jahre alt

Waaaaas schon 75!? Man sieht's ihr nicht an, aber Pippi Langstrumpf gibt es jetzt schon 75 Jahre. 1945 erschien das erste Pippi-Buch. Pippi hat am 21. Mai Geburtstag - so wollte es Autorin Astrid Lindgren, denn da hat auch ihre Tochter Geburtstag.

