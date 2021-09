In solchen "Bodyscannern" wird kontrolliert, ob man keine verbotenen Gegenstände dabei hat.

Quelle: imago

Polizistinnen, Polizisten und Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt wollten unbedingt verhindern, dass solche Anschläge nochmal passieren. Deswegen haben sie sich eine Menge Maßnahmen überlegt, die für mehr Sicherheit sorgen sollten – besonders beim Reisen. Früher war es auch möglich, mal der Pilotin oder dem Piloten beim Fliegen mal ausnahmsweise über die Schulter zu schauen. Das geht jetzt nicht mehr. Das Cockpit ist viel strenger gesichert.



Auch die Geheimdienste vieler Länder haben angefangen, mehr Informationen untereinander auszutauschen. Nach 2001 kamen auch mehr Überwachungssysteme – zum Beispiel Kameras an öffentlichen Plätzen, zum Einsatz. Und auch Polizei und Sicherheitskräfte haben mehr Rechte bekommen, um Informationen über Menschen zu sammeln und auszutauschen. Kritikerinnen und Kritiker finden, dass einige dieser Maßnahmen ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre sind und die Freiheitsrechte einschränken. Die strengen Regeln und Maßnahmen, die nach dem 11. September 2001 eingeführt wurden, sollten ursprünglich zeitlich befristet, also nicht von so langer Dauer sein. Trotzdem bestehen sie auch heute - 20 Jahre später - noch in vielen Ländern.