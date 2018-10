Oft ist es so, dass mehrere Abgeordnete gemeinsam in einem Team arbeiten. Ein solches Team von Abgeordneten nennt man auch "Ausschuss“. In einem Ausschuss treffen sich Abgeordnete, um gemeinsam zu diskutieren. Es gibt zum Beispiel Ausschüsse, in denen sich Abgeordnete speziell um Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen kümmern. Für ihre Arbeit bekommen Abgeordnete Geld. Dieses Gehalt nennt man "Diäten“.