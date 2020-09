In dem Land Afghanistan gibt es seit vielen Jahren Gewalt. Dafür verantwortlich sind vor allem die Taliban. Die Taliban sind eine Terrorgruppe, die in Afghanistan an die Macht kommen wollen. Unter der Gewalt leiden vor allem die Menschen, die in Afghanistan leben. Politikerinnen und Politiker anderer Länder versuchen schon lange, etwas an der Situation in Afghanistan zu ändern.