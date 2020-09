Keine fairen Bedingungen: Außerdem wäre es für viele Sportlerinnen und Sportler nicht fair, die Spiele diesen Juli abzuhalten. Denn: In manchen Ländern können sie sich gut vorbereiten, ganz normal trainieren oder sogar an Wettkämpfen teilnehmen. In anderen Ländern gelten strenge Ausgangssperren und es kann nur unter sehr schwierigen Bedingungen trainiert werden. Sportlerinnen und Sportler dort hätten dann einen Nachteil.