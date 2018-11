Und genau darüber streiten viele in Deutschland, vor allem Politiker unterschiedlicher Parteien. Viele sind der Meinung, dass Afghanistan nicht sicher ist. Sie stellen auch in Frage, ob es sichere Gebiete in Afghanistan gibt, denn sie sind der Meinung, dass in Afghanistan Krieg herrscht und Menschen dort, egal in welchem Gebiet, nicht sicher leben können. Zumal die meisten Flugzeuge in der afghanischen Hauptstadt Kabul landen und die gilt als umkämpftes und gefährliches Gebiet. Immer wieder geschehen dort Terroranschläge, bei denen viele Menschen ums Leben kommen. Hauptsächlich streiten sich also Politiker und verschiedene Organisationen darum, ob Afghanistan sicher genug ist, dass Menschen dorthin abgeschoben werden können.