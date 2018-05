Habt ihr schon eure nächste Klassenfahrt geplant? Vielleicht dürft ihr in der Klasse darüber abstimmen, wohin ihr fahrt. Dabei entscheidet die Mehrheit. Ein Beispiel: Ihr seid 27 Schüler. Wenn 13 von euch in den Schwarzwald fahren wollen und 14 an die Ostsee, dann hat sich die Mehrheit für die Ostsee entschieden. Auch in der Politik gibt es solche Abstimmungen. Dabei gibt es verschiedene Mehrheiten, zum Beispiel die absolute Mehrheit und die relative Mehrheit.