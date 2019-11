Diese Abstandsregelung ist also ein Problem. Denn in Deutschland gibt es ohnehin schon nicht viele freie Flächen für neue Windräder. Wenn Windräder jetzt auch noch einen so großen Abstand zu Häusern einhalten müssen, gibt es noch weniger Orte, an denen neue Windräder gebaut werden könnten. Das würde bedeuten, dass nicht annähernd so viele Windräder gebaut werden könnten wie bisher geplant.