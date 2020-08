Der Grund sind sogenannte "In-App-Käufe". Während des Spiels gibt es immer wieder die Möglichkeit, Dinge für echtes Geld zu kaufen. Zum Beispiel ein neues Level, Ausrüstung oder ein schickes Outfit für den Charakter. So kommt man im Spiel vielleicht schneller voran und dadurch macht es mehr Spaß. Meistens sind das nur kleine Geldbeträge und das Bezahlen geht schnell und unkompliziert. Aber so kann schnell eine Menge Geld zusammenkommen. Manche geben am Ende Hunderte von Euro für ein Spiel aus, das eigentlich kostenfrei ist. Kostenlose Spiele-Apps sind also oft nie wirklich kostenfrei.