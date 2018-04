Kartoffeln im Kochtopf vorkochen, bevor Pommes daraus werden. Quelle: dpa

Die EU-Kommission hat deshalb neue Regeln aufgestellt. Seit Mittwoch treten diese Regeln in Kraft und gelten zum Beispiel auch für Restaurants. Dort sollen beispielsweise Kartoffelsorten mit wenig Stärke verarbeitet werden. Außerdem sollen Köche Kartoffeln kochen, bevor sie zu Pommes weiterverarbeitet und frittiert werden. So wird die Stärke aus den Kartoffeln sozusagen herausgewaschen. Ob Imbissbuden und Restaurants sich an diese Regeln halten, wird allerdings nicht streng kontrolliert. Bei Chips- und Pommesherstellern sieht das anders aus: Dort sollen Experten kontrollieren, ob die Hersteller sich an die Regeln halten.