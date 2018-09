Die Forscher haben dann eine Drohne fliegen lassen, die die Tiere auf der Insel fotografiert hat. Auf den Fotos konnten die Forscher die kleinen Pinguine zählen: Es waren tatsächlich 1,5 Millionen Tiere. Die Forscher konnten das kaum glauben. An anderen Orten geht die Zahl der Adeliepinguine immer weiter zurück. Niemand wusste, dass es so viele von ihnen gibt. Den Tieren scheint es auf der Insel besser zu gehen als ihren Artgenossen in anderen Teilen der Antarktis. Warum das so ist, wollen die Forscher jetzt herausfinden.