Der "Homo Sapiens" - also der moderne Mensch, wie er auch heute noch lebt - ist in Afrika entstanden. Da sind sich Forscher ziemlich sicher. Bisher waren sie davon ausgegangen, dass es ungefähr 80.000 Jahre her ist, dass der Homo Sapiens Afrika verlassen und sich dann in der ganzen Welt verbreitet hat. Doch da haben sie sich wohl getäuscht. Denn die Knochenreste und Zähne, die Forscher nun in einer Höhle in dem Land Israel gefunden haben, sind etwa 195.000 Jahre alt! Schon damals müssen also Menschen in Israel gelebt haben. Und Israel liegt nicht in Afrika!