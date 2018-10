Rund um das alte Wrack sind in den vergangenen drei Jahren viele andere alte Schiffe und Schiffsteile gefunden worden - zum Beispiel aus der Römerzeit. Doch keines der Schiffe war so alt und so gut erhalten, wie das Wrack, dass nun gefunden wurde. Bisher hatten die Forscher es nicht für möglich gehalten, ein so altes und gleichzeitig gut erhaltenes Schiff zu finden. Der Fund ist ein echter Glücksfall: Am Fundort enthält das Wasser kaum Sauerstoff. Deshalb ist das Schiff so gut erhalten geblieben. Die Forscher wollen das Schiff nun genauer untersuchen und hoffen so mehr über die Schifffahrt in lange vergangenen Zeiten herauszufinden.