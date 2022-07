Wenn Handy, Tablet oder sonstige Elektrogeräte kaputt gehen, stellt sich schnell die Frage: Wohin damit? Normalerweise lautet die Antwort darauf: Ab damit auf den Wertstoffhof! Von dort aus wird der Elektroschrott recycelt, also wiederverwertet. Allerdings ist so ein Wertstoffhof für viele gar nicht so leicht zu erreichen. Stattdessen landen alte Elektrogeräte schnell im Restmüll zu Hause. Der wird aber nicht recycelt und das ist schlecht für die Umwelt.



Damit in Zukunft mehr alte Elektrogeräte recycelt werden, nehmen ab 1. Juli auch bestimmte Supermärkte und Drogerien Elektroschrott an. Wie das genau abläuft, erfahrt ihr hier in diesem Video.