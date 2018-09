Der Abgas-Skandal sorgt für mächtig Wirbel. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Bei Abgas-Tests wird geprüft, wie viel Schadstoffe ein Auto in die Luft pustet. Das Computerprogramm von VW hat es offenbar geschafft, die Testergebnisse zu verfälschen. So schnitten die Autos bei den Tests gut ab. Es sah also so aus, als ob sie nicht zu viele Abgase in die Luft pusten. Wenn das Auto aber auf der Straße gefahren ist, waren es dann doch viel mehr Abgase als im Test.