Campino kritisierte die Rap-Texte. Quelle: reuters

Der Streit um die Rapper überschattete den ganzen Abend. Campino, der Sänger der Punk-Band "Die Toten Hosen", sagte in einer Rede ganz deutlich, was er von solchen Kollegen hält und meinte, die beiden hätten mit ihren Texten eine Grenze überschritten.



Auch nach der Echo-Verleihung geht die Diskussion weiter. Viele meinen, dass Musiker, die mit ihren Songs judenfeindliche und menschenverachtende Botschaften in die Welt setzen, keine Gelegenheit bekommen sollten, bei Veranstaltungen wie dem Echo auf der Bühne zu stehen.