Einige Menschen nehmen lieber homöopathische Mittel, wenn sie krank sind. Sie finden, dass ihnen die Mittel gut helfen. Sie würden den Körper nicht so stark belasten wie Medikamente. Viele Ärzte halten jedoch gar nichts von Homöopathie. Sie sagen, dass homöopathische Mittel gar nicht wirken und nicht gegen Krankheiten helfen. Bisher habe noch kein Forscher belegen können, dass Homöopathie wirke. Deshalb fordern nun viele Ärzte in Deutschland, dass homöopathische Behandlung in Zukunft nicht mehr von Krankenkassen bezahlt werden sollte. Sie sagen, wer homöopathisch behandelt werden möchte, sollte das selbst bezahlen. Die Regierung in Frankreich hat eine ähnliche Regelung nun angekündigt. Ab 2021 müssen die Menschen in Frankreich homöopathische Behandlungen komplett selbst bezahlen.