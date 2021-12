Das machen Ärzte ohne Grenzen

In vielen Ländern gibt es keine gute Gesundheitsversorgung, also nicht so viele Ärzte und Ärztinnen und Krankenhäuser wie hier in Deutschland. Und es gibt auch nicht einfach überall eine Apotheke, wo es jedes Medikament gibt. In viele Gegenden fehlen den Menschen Medikamente, um gesund zu werden. Und das ist auch in der Corona-Pandemie so: Hier in Deutschland gibt es zum Beispiel mehr Impfstoff, weil Deutschland dafür viel Geld ausgeben kann und genug Impfstoff hergestellt wird.



In anderen, vor allem ärmeren Ländern ist das nicht so. Dort sind viel weniger Menschen geimpft, weil es nicht genug Impfstoff gibt. Um das Coronavirus zu besiegen, ist es aber sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt geimpft werden. "Ärzte ohne Grenzen" setzt sich dafür ein und fordert mehr Impfstoffe für ärmere Länder.