Ein Wasserrad wird von der Kraft des Wassers angetrieben und dreht sich.

Quelle: dpa

Dieses abfließende Wasser trifft dann mit voller Wucht auf Turbinen. In denen werden Schaufeln von der Kraft des Wassers in Bewegung gesetzt und drehen sich. So ähnlich wie bei einem Wasserrad, wie hier rechts auf dem Foto! Diese Turbinen sind wiederum an Generatoren angeschlossen. Und hier wird's spannend: die Generatoren können nämlich aus der mechanischen Energie, also aus der Drehbewegung der Turbinen, elektrische Energie erzeugen, also Strom! So ähnlich funktioniert das bei einem Fahrrad mit Dynamo: hier dreht sich das Rad und treibt den Dynamo an, der dann die Lampe mit Strom versorgt.