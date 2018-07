Für die Partei AfD ist das Ergebnis der Bundestagswahl ein großer Erfolg: Mit 12,6 Prozent der Stimmen sind sie nach der CDU/CSU und der SPD die drittstärkste Partei und ziehen so zum ersten Mal in den Bundestag ein. Auch viele AfD-Anhänger freut das gute Abschneiden ihrer Partei.



Doch auf der anderen Seite sind auch viele Menschen in Deutschland besorgt: Mehrere Mitglieder der AfD haben in den vergangenen Monaten zum Beispiel Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht. Außerdem haben viele Menschen den Eindruck, dass manche AfD-Mitglieder die Verbrechen verharmlosen, die Adolf Hitler und seine Anhänger während der Nazi-Zeit verübt haben.



Auch auf der logo!-Seite "Bundestagswahl - Eure Fragen" haben viele von euch Fragen zur AfD gestellt. Einige wollten wissen, was jetzt mit der Politik in Deutschland passiert.