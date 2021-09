Die AfD sagt, dass ihr die Tradition der deutschen Kultur wichtig ist. Diese möchte sie bewahren. Dass mittlerweile mehr Muslime in Deutschland leben als früher, sieht die AfD als Problem. Unter anderem deshalb will sie strengere Regeln für die Einwanderung.



Politikerinnen und Politiker der AfD wollen, dass Deutschland in Zukunft wieder mehr alleine entscheiden kann, ohne sich bei vielen Entscheidungen erst mit den anderen Ländern der Europäischen Union abstimmen oder sich an Regeln der EU halten zu müssen. Viele AfD-Politiker und -Politikerinnen sind der Meinung, Deutschland sollte aus der EU austreten.



Die AfD will auch den Menschen in Deutschland in Zukunft mehr Möglichkeiten geben, bei politischen Entscheidungen direkt mitzumachen.



Die Partei bezweifelt, dass vor allem Menschen für den Klimawandel verantwortlich sind. Darum will sie sich auch politisch nicht dafür einsetzen, dass weniger klimaschädliche Gase in die Luft geraten. Der Kampf gegen den Klimawandel schränke die Freiheiten von Menschen und auch von Firmen in Deutschland zu sehr ein.

