Die Partei AfD ist rechtsextremistisch

Lange wurde darüber diskutiert : Ist die ganze Partei AfD rechtsextremistisch oder nicht? Der Verfassungsschutz , eine Art Schutz-Team für die Demokratie in Deutschland, hat sich das genau angeschaut und jetzt entschieden: Ja, die gesamte Partei AfD ist rechtsextremistisch . Sie ist gegen die Demokratie in Deutschland, zum Beispiel dagegen, dass alle Menschen gleich viel wert sind und die gleichen Rechte haben sollten .

Was Rechtsextremismus genau bedeutet:

Was der Verfassungsschutz ist:

Dasist, wie der Name schon sagt, dazu da,Die Verfassung ist in Deutschland das Grundgesetz Darin stehen die wichtigsten Regeln für das Zusammenleben und die Demokratie in Deutschland. Der Verfassungsschutz überwacht also, ob diese grundsätzlichen Regeln und diesind.

Auch bei der AfD hat der Verfassungsschutz mehrere Jahre lang Informationen gesammelt. Zum Beispiel hat er sich angeguckt, was Politikerinnen und Politiker in den letzten Jahren so gesagt haben. Dabei hat der Verfassungsschutz festgestellt: Immer wieder sagen Politikerinnen und Politiker der AfD Sachen, die gegen die Menschenwürde verstoßen. Zum Beispiel, dass Menschen in Deutschland mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Religion oder einer anderen Herkunft weniger Rechte haben sollten. Das verstößt gegen die allerwichtigste Regel in Deutschland: