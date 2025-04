logo!: Affen jodeln besser als Menschen

Was ist das bitte für eine absurde Nachricht: Affen können besser jodeln als Menschen! Nein, das hat sich nicht einfach so irgendjemand ausgedacht - dahinter steckt tatsächlich eine wissenschaftliche Studie . Ein internationales Forscherteam hat nämlich die Rufe bestimmter Affenarten in Bolivien untersucht und herausgefunden, dass sie zwischen sehr hohen und sehr tiefen Tönen wechseln können. Und zwar viel extremer als Menschen.

Das ist der Grund für das affenartige Jodeltalent

Und jetzt kommt's: Affen können besser jodeln, weil sie ein zusätzliches Körperteil im Kehlkopf haben und zwar ein Membranpaar. Was das genau ist, ist in diesem Fall gar nicht so wichtig - wichtig ist nur: Dieses Membranpaar sorgt dafür, dass Affen sehr schnell zwischen hohen und tiefen Tönen wechseln können. Ihr Tonumfang - also der Unterschied zwischen ihrem tiefsten und höchsten Ton - ist viel größer als beim Menschen.