Bisher haben sich Menschen mit dem Affenpocken-Virus vor allem in Zentralafrika und in Westafrika angesteckt. Den ersten Fall gab es wohl 1970 in der Demokratischen Republik Kongo. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt an, dass sich das Virus danach auch in anderen Ländern Afrikas ausgebreitet habe.



Inzwischen taucht die Krankheit auch in anderen Ländern auf, wie zum Beispiel in den USA, Australien, Israel, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und auch in Deutschland. Fachleute versuchen nun zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Sie denken aber, dass sich in Deutschland insgesamt nicht so viele Menschen damit anstecken werden.