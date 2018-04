Landschaft in Afghanistan Quelle: epa

Afghanistan ist ein Land in Asien. Es liegt rund 4.000 Kilometer von Deutschland entfernt und ist eines der ärmsten Länder der Welt. Afghanistan ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Wie viele Menschen dort genau leben, weiß man nicht: Vermutlich sind es zwischen 23 und 32 Millionen. Zum Vergleich: In Deutschland leben mehr als 82 Millionen. Die größte Stadt in Afghanistan ist die Hauptstadt Kabul.