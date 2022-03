In Afghanistan beginnt das neue Schuljahr - aber nicht für die Mädchen ab der siebten Klasse! Die Terrorgruppe Taliban, die die Macht über das Land an sich gerissen hat, verbietet das. Dabei hatten sie eigentlich zugesagt, alle Kinder in die Schule gehen zu lassen. Ein Sprecher der Taliban sagte aber am Mittwoch, Mädchen dürften nun doch nur bis zur 6. Klasse in die Schule gehen und danach nicht mehr. Einige Medien berichteten von weinenden Schülerinnen vor den geschlossenen Schulen. Eine Schülerin sagte einem TV-Sender: