Auch die Tierwelt Afrikas ist sehr vielfältig. In den Flüssen leben Nilpferde und Krokodile, in den Regenwäldern klettern Affen von Baum zu Baum. Wer von ihnen nicht aufpasst, klettert einer Riesenschlange in die Quere. In den Savannen sind Nashörner, Elefanten, Löwen und Zebras zu Hause.