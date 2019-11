Außerdem sollten sich auch die Regierungen einiger afrikanischer Länder mehr bemühen, dass es den Menschen in ihrem Land gut geht. Das wurde im "Compact with Africa" nämlich so abgemacht. Die Regierungen sollten zum Beispiel mehr für Sicherheit tun und sich gegen Terrorgruppen einsetzen. Außerdem sollten sie mehr dagegen unternehmen, dass die Bevölkerung so rasch wächst. Denn in Teilen Afrikas ist es ein Problem, dass dort zu viele Menschen leben. So werden beispielsweise Lebensmittel knapp oder es gibt nicht genug Arbeitsplätze.