"Air Berlin sagt Tschüss!" Fahnen mit diesen Worten haben Mitarbeiter der Fluglinie Air Berlin am 27. Oktober aus den Fenstern eines Flugzeugs gehalten. Denn dieses Flugzeug machte am späten Abend auf der Strecke von München nach Berlin den allerletzten Flug von Air Berlin. Bisher war Air Berlin die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands, doch nun ist es mit ihr zu Ende. Viele Mitarbeiter und Zuschauer versammelten sich an den Flughäfen, um in den letzten Stunden von Air Berlin dabei zu sein. Und bei einigen flossen auch die Tränen. Denn für viele Mitarbeiter ist noch völlig unklar, was nun aus ihnen werden soll. Sie haben erstmal keinen Job mehr.