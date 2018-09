Jedes fünfte Grundschulkind in Deutschland wird regelmäßig von seinen Eltern zur Schule gefahren. Das sorgt vor den Schulen häufig für Verkehrchaos, Staus und manchmal sogar Unfälle. Am Montag ist in Deutschland eine Aktion gestartet, die auf das Problem aufmerksam machen möchte. Das Motto lautet: "Elterntaxis stehenlassen".