Schon im vergangenen Jahr haben Forscher herausgefunden: Viele Kinder in Deutschland verlassen die Grundschule, ohne richtig lesen zu können. Fast jedes fünfte Kind im Alter von zehn Jahren kann nicht so lesen, dass es die Texte gut versteht, die es liest. Deshalb hat die Schriftstellerin Kirsten Boie gemeinsam mit anderen eine Unterschriftenaktion im Internet gestartet. Sie heißt "Jedes Kind muss lesen lernen". Darin wird gefordert, dass Politiker mehr dafür tun, dass alle Kinder in Deutschland in der Grundschule richtig lesen lernen. Mittlerweile unterstützen schon mehrere Zehntausende Menschen diese Forderung.