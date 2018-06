Nun haben sich zwölf internationale Großstädte zusammengetan und einen gemeinsamen Plan entwickelt. Damit wollen sie die Luft in ihren Städten sauberer machen. Am Montag haben sie die Erklärung in Paris vorgestellt und unterschrieben. Ein Teil ihres Plans: Ab 2025 wollen sie nur noch Busse kaufen, die keine schädlichen Abgase ausstoßen. Und ab 2030 soll es Verbotszonen für Diesel- und Benzin-Autos geben.