Puh, eine ganz schön lange Zeit, diese Corona-Zeit. Vieles, was sonst so viel Spaß gemacht hat, war einfach nicht möglich: so wie Familienausflüge, Mannschaftssport oder Freunde treffen. Da gingen die Monate nur langsam vorbei und waren manchmal sogar richtig schwierig und konnten traurig machen. Aber auch die Schulzeit lief für viele nicht so rund. Die Politikerinnen und Politiker der deutschen Bundesregierung möchten Kinder und Familien deshalb unterstützen und dabei helfen, die schwierige Zeit gut zu verarbeiten und aufzuholen, was sie verpasst haben. Deshalb haben sie sich etwas überlegt.