Aktionstag für Kinderrechte

Kinder haben Rechte. Und das überall auf der Welt. Diese Rechte stehen in der Kinderrechtskonvention. Das ist ein Vertrag, den fast alle Staaten der Erde am 20. November 1989 miteinander geschlossen haben. Die Kinderrechtskonvention ist extra für Kinder gemacht und sogar dafür, dass sie die wichtigsten Rechte haben. Diese Rechte heißen Grundrechte. Dazu gehören zum Beispiel das Recht auf Schutz, das Recht zu lernen und das Recht, gleich behandelt zu werden. Darin steht auch, dass Kinderarbeit nicht erlaubt ist. Am 20. November wird jedes Jahr an die Kinderrechtskonvention und die Kinderrechte erinnert.