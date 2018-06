Auch bei Anschlägen in Madrid im März 2004 und in London im Juli 2005 geht man davon aus, dass sie von Al-Kaida verübt wurden. Mittlerweile haben die Polizei und die Geheimdienste auf der ganzen Welt viele Anhänger von Al-Kaida aufgespürt. Einige wurden getötet, andere sitzen im Gefängnis. Osama Bin Laden konnte sich jahrelang verstecken. Im Mai 2011 töteten US-amerikanische Spezialkräfte Osama Bin Laden in Pakistan.