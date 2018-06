Albert Einstein wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren. In München ging er zur Schule, später studierte er in Zürich und wurde Lehrer für Mathematik und Physik. Erst einmal bekam Albert Einstein keine Arbeit als Wissenschaftler. Stattdessen hatte er einen langweiligen Bürojob. Das Forschen musste er auf seine Freizeit verschieben.