Tiere mit Albinismus werden von ihren Artgenossen häufig ausgegrenzt. Quelle: dpa

In anderen afrikanischen Ländern wie Tansania und Burundi glauben einige Menschen jedoch, dass Albinos glücksbringende Kräfte haben. Sie töten deshalb sogar Albinos und stellen aus ihren Körpern Zaubermittel her, die Glück und Reichtum bringen sollen. Die verbotenen Zaubermittel werden für viel Geld verkauft. Die Polizei in Tansania und Burundi versucht die Verbrecher, die so etwas tun, zu finden und zu verhaften.