Sprachassistenten sind Systeme, die in Smartphones, Autos oder in kleine Lautsprecherboxen eingebaut sind. Sie arbeiten mit Mikrofonen und sind immer in Bereitschaft.



Sobald der Name des Assistenten in Hörweite gesagt wird, zum Beispiel "Alexa", "Hey Siri" oder "Ok, Google", reagiert der Sprachassistent und zeichnet alles auf. Dann kann er nach Aufforderung Musik abspielen, den Wecker stellen oder Fragen beantworten.