Eine Sucht entwickelt sich in mehreren Schritten: Am Anfang trinkt man nur ab und zu. Irgendwann trinkt man regelmäßig in bestimmten Situationen, zum Beispiel immer dann, wenn man Stress hat oder traurig ist. Irgendwann gewöhnt der Körper sich an den Alkohol. Dann trinkt man immer häufiger stärkeren Alkohol, wie zum Beispiel Schnaps. Schließlich kann man es gar nicht mehr sein lassen. Die Weltgesundheitsorganisation hat acht Punkte zur Sucht zusammengestellt. Dass jemand süchtig ist, erkennt man daran, dass mindestens drei dieser Punkte gleichzeitig zutreffen.