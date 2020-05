Gegen viele Allergien kann man etwas tun, damit sie nicht so schlimm sind. Wer zum Beispiel Heuschnupfen hat, sollte auf Pollen von Blumen, Bäumen und Gräsern aufpassen. Wenn ihr auf dem Land wohnt, solltet ihr morgens nicht euer Zimmer lüften. Dann fliegen dort sehr viele Pollen durch die Luft. In der Stadt ist es genau umgekehrt: Am besten morgens lüften, weil dann wenige Pollen fliegen. Wascht euch außerdem abends die Haare und das Gesicht, damit Pollen abgespült werden.