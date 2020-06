Die Demonstranten wollen, dass sich endlich etwas ändert.

Quelle: epa

Und auch im ganz normalen Alltag werden Schwarze schlechter behandelt als Weiße. So denken etwa viele Menschen, nur weil jemand eine dunkle Hautfarbe hat, dass er ein Verbrecher sei. Wenn zum Beispiel ein Schwarzer in einer Wohngegend spazieren geht, in der nur Weiße wohnen, kann es passieren, dass die Polizei gerufen wird. Die Polizei möchte dann genau wissen, was er dort zu suchen hat, auch wenn er einfach nur spazieren geht. Oft wird also erst mal etwas Schlechtes über Schwarze gedacht, obwohl nichts passiert ist. Deswegen bringen viele Schwarze ihren Kindern schon früh bei, wie sie sich gegenüber der Polizei am besten verhalten sollen, damit ihnen nichts passiert.

Wegen all dieser Gründe sind in den USA viele Menschen wütend.